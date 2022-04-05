"Это мой друг (Коваленко демонстрирует фото: автомобиль, дверь открыта, на землю выпал труп, – прим.). Он пять дней прятался в убежище, потом попытался сбежать. С братом и девушкой они сели в машину. На первом блокпосту россияне остановили машину и убили мужчин. Девушку держали три часа, потом отпустили. Они убегала с криками.

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С моей семьей, к счастью, все хорошо. Но неопределенность убивает. Мы не знаем, сколько будет длиться эта безумная война. Херсон оккупирован, в 15 км от нашего дома падали бомбы. Утром я звоню брату, но часто через 20 секунд связь обрывается. Ее блокируют. Днем говорю с мамой. Все пытаются успокоить меня, но я не понимаю, говорят ли они правду или что-то недоговаривают. Они опасаются, что разговоры могут слушать. Даже не отправляют фото.

Пока нет никакой возможности перевезти семью в Италию – слишком опасно. Россияне стреляют по автомобилям, их не интересует, гражданские ли это, женщины, дети. Чтобы выехать из Херсона, нужно пройти три блокпоста. А еще мои родители не хотят уезжать. Как и многие другие украинцы. Если уезжаешь из своего дома, то понимаешь, что, когда вернешься, уже не будет ничего – россияне заберут все. Выбор прост – остаться и защищать уже не только свой дом, но и свою жизнь. У моего отца есть ружье. Он надеется, что не придется его использовать, но готов защищаться.

Я очень переживаю. Чтобы поспать хотя бы несколько часов, я принимаю таблетки, которые мне посоветовал врач Специи. Очень сложно. Я живу с мнением, что в любой момент могут прийти плохие новости. Страшно включать телевизор, смотреть фото и видео. Тысячи людей с улыбкой ждали будущего, мечтали, строили жизнь, но все это уничтожила война. Но я уверен – Украина возродится.

Я не верил, что Россия нападет. Думал, они остановятся на Донбассе и Крыме. Но сейчас мы должны защищаться. Украина – наша страна. Сложно понять, как возможно то, что происходит. Они не жалеют больницы, школы. Уничтожают целые семьи. Видели фото из Бучи? Как это возможно?", – – цитирует Коваленко Telegram-канал "ДжанлукаЛападула".

Напомним, Виктор родом из Херсона, который с начала марта находится под контролем российских войск.

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