"Це мій друг (Коваленко демонструє фото: автомобіль, двері відчинені, на землю випав труп, – прим.). Він п'ять днів ховався у сховищі, потім спробував утекти. З братом та дівчиною вони сіли в машину. На першому блокпосту росіяни зупинили машину та вбили чоловіків. Дівчину тримали три години, а потім відпустили. Вони тікали з криками.

"Між нашими народами завжди була прірва довжиною у століття": Зозуля відправив ЗСУ чергову партію допомоги

З моєю сім'єю, на щастя, все гаразд. Але невизначеність убиває. Ми не знаємо, скільки триватиме ця шалена війна. Херсон окуповано, за 15 км від нашого будинку падали бомби. Вранці я телефоную братові, але часто через 20 секунд зв'язок обривається. Його блокують. Вдень говорю з мамою. Усі намагаються заспокоїти мене, але я не розумію, чи кажуть вони правду, чи щось недоговорюють. Вони побоюються, що розмови можуть слухати. Навіть не надсилають фото.

Наразі немає жодної можливості перевезти сім'ю до Італії – надто небезпечно. Росіяни стріляють по автомобілях, їх не цікавить, чи це цивільні, жінки, діти. Щоб виїхати з Херсона, потрібно пройти три блокпости. А ще мої батьки не хочуть їхати. Як і багато інших українців. Якщо їдеш зі свого будинку, то розумієш, що коли повернешся, вже не буде нічого – росіяни заберуть все. Вибір простий – залишитись і захищати вже не лише свій будинок, а й своє життя. У мого батька є рушниця. Він сподівається, що не доведеться її використовувати, але готовий захищатися.

Я дуже переживаю. Щоб поспати хоча б декілька годин, я приймаю таблетки, які мені порадив лікар Спеції. Дуже складно. Я живу з думкою, що будь-якої миті можуть прийти погані новини. Страшно вмикати телевізор, дивитися фото та відео. Тисячі людей з посмішкою чекали на майбутнє, мріяли, будували життя, але все це знищила війна. Але я певен – Україна відродиться.

Я не вірив, що Росія нападе. Думав, вони зупиняться на Донбасі та Криму. Але зараз ми маємо захищатися. Україна – наша країна. Складно зрозуміти, наскільки можливо те, що відбувається. Вони не шкодують лікарні, школи. Знищують цілі сім'ї. Бачили фото з Бучі? Як це можливо?", – сказав Коваленко в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Віктор родом з Херсона, який з початку березня перебуває під контролем російських військ.

Росія напала на Україну: суперники Динамо не довіряють Суркісам, Шевченко вивіз родину (LIVE)