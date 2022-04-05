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Сегодня все украинцы похожи на пчел, которые неустанно работают на благо своего улья. Мы все едины в стремлении к победе. Мы все едины в стремлении мести за павших Героев и замученных мирных жителей. И пока мы оплакиваем страшные зверства, совершенные рашистами в украинских городах, родственники орков оплакивают микроволновки и золото, которое до них так и не доехало. Это еще раз подтверждает, что между нашими народами всегда была пропасть длиной в столетие.

Мы обязательно победим, потому что каждый из нас вкладывает в эту победу душу, силы и жизнь", – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, украинцы уже 41-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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