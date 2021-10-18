"К сожалению, ситуация серьезная. Как мне сообщили, после детального медобследования у Кирилла целая совокупность травм: здесь и крестообразные связки, и боковые.

Ужасная травма Ковальца в видеообзоре матча Александрия -– Ворскла – 1:2

Сейчас предпринимаются усилия, чтобы уже на следующей неделе Ковалец был прооперирован в Италии. Почему именно там? Это пожелание самого Кирилла, его уже там лечили и очень качественно. Мы верим, что Ковалец поможет Александрии еще в этом сезоне", – цитирует Китаева Meta-ratings .

Напомним, 28-летний хавбек получил травму в середине первого тайма, неудачно вывернув колено во время приземления. В текущем сезоне Кирилл Ковалец провел 11 матчей, в которых оформил один гол и 2 ассиста.