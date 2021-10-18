"На жаль, ситуація серйозна. Як мені повідомили, після детального медобстеження у Кирила ціла сукупність травм: тут і хрестоподібні зв'язки, і бічні.

Жахлива травма Ковальця у відеоогляді матчу Олександрія – Ворскла – 1:2

Зараз докладаються зусилля, щоб вже наступного тижня Ковалець був прооперований в Італії. Чому саме там? Це побажання самого Кирила, його вже там лікували і дуже якісно. Ми віримо, що Ковалець допоможе Олександрії ще в цьому сезоні", – цитує Кітаєва Meta-ratings.

Нагадаємо, 28-річний хавбек зазнав травми в середині першого тайму поєдинку проти Ворскли, невдало вивернувши коліно під час приземлення. У поточному сезоні Кирило Ковалець провів 11 матчів, в яких оформив один гол та 2 асисти.

Ворскла втримала перемогу над Олександрією у феєричному матчі з дублем Рангеля, трьома вилученнями й жахливою травмою