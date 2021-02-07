Экс-звезда Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей вспомнил защитников, которые принесли ему больше всего хлопот.

"В чемпионате Украины каких-то персональщика выделить сложно – были разные встречи против различных защитников, но каких-то заклятых соперников не могу вспомнить. Со всеми было сложно, вопрос в том, получилось забить или нет.

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А вот в Лиге чемпионов запомнились игры – и с Арсеналом, и с Лацио. Там играли опытные защитники, Михайлович и Коуту. С ними очень сложно играть, потому что они достаточно выносливые, быстрые и хорошо читают игру.

И за сборную, когда играли против англичан, помню, пришлось противостоять Солу Кэмпбелу. Я там играл только 15 минут, но когда вышел на поле, увидел его и понял, что у него одна нога, как моё туловище", – цитирует нападающего издание Terrikon.

Напомним, Воробей защищал цвета Шахтера с 1995 по 2007 годы. В сборную Украины вызывался с 2000 по 2008 гг. и провел в сине-желтой футболке 68 матчей, забив 9 голов.

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