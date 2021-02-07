"У чемпіонаті України якихось персональщиків виділити складно – були різні зустрічі проти різних захисників, але якихось заклятих суперників не можу згадати. З усіма було складно, питання в тому, вийшло забити чи ні.

"Кілька років тому Коваленко коштував 6-8 млн євро": Кривенцов має претензії до менеджменту Шахтаря

А ось в Лізі чемпіонів запам'яталися ігри – і з Арсеналом, і з Лаціо. Там грали досвідчені захисники, Міхайловіч і Коуту. З ними дуже складно грати, тому що вони досить витривалі, швидкі і добре читають гру.

І за збірну, коли грали проти англійців, пам'ятаю, довелося протистояти Солу Кемпбелу. Я там грав лише 15 хвилин, але коли вийшов на поле, побачив його і зрозумів, що у нього одна нога, як мій тулуб", – цитує нападника видання Terrikon.

Нагадаємо, Воробей захищав кольори Шахтаря з 1995 по 2007 роки. У збірну України викликався з 2000 по 2008 роки і провів у синьо-жовтій футболці 68 матчів, забивши 9 голів.

"Я забирав тіло Савчука із моргу": смертельний фінал найкращого голкіпера НХЛ – він був українцем