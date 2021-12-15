"У Динамо есть определенный балласт, который нужно сбросить. И желательно еще что-нибудь за него получить. Давайте пройдемся по линиям. Я думаю, что если Руслан Нещерет уже "ок", то пора уже отпускать Дениса Бойко – человека, для которого проводится Кубок Украины. Бойко – хороший вратарь в отличном возрасте, в условную Турцию его бы забрали.

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Теперь по защитникам. Я уверен, что кто-нибудь из пары Артем Шабанов/Никита Бурда зимой будет в другом клубе. Бурду берут на сборы, и он в потенциале – топовый защитник для УПЛ и неплохой по средним европейским меркам футболист. Но никто не понимает, в каком он состоянии. Насколько я понимаю, если Бурда не будет устраивать Луческу, то есть очень много клубов, куда можно парня отдать хотя бы в аренду, чтобы он себя снова нашел и потом вернулся. К примеру, в ту же Ворсклу, которая активно интересуется центральными защитниками.

Шабанов тоже должен уйти. И его бы с удовольствием подписали, причем я знаю несколько клубов УПЛ, которые Артема подписали бы. Но там очень высокие требования по зарплате, так у нас только первые два клуба могут платить.

Есть у Динамо и перебор с игроками на позицию правого защитника – Тымчик, Караваев и Кендзёра. Мне кажется, если бы из них осталось всего двое, никто бы от этого не пострадал. Но того же Караваева отпускать нельзя, ведь он является заменой №2 еще на нескольких позициях.

Средняя линия. Мне кажется, здесь уже куда-то дальше нужно двигаться Андриевскому и Шепелеву. Особенно второму. Да, у него была травма, но с человеком, который был основным у Хацкевича и Михайличенко и подпускался в состав при Реброве, сейчас явно что-то не то. Поговаривают, что у него есть определенные ментальные проблемы – у Владимира нет радости, он все время смурный. Хотя это очень хороший футболист.

Леднев – без шансов. Его однозначно нужно куда-то отпускать, так как он вообще не имеет игровой практики. Еще левый полузащитник. Здесь ситуация аналогична той, что и с правым защитником – кого отпускать? С Де Пеной только продлили контракт, хотя это ни о чем не говорит.

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Нападение. Шкурин взят в аренду, а не выкуплен, поэтому я думаю, что его уход пока невозможен. Есть еще Рамирес, причем ходили слухи, что его хотят куда-нибудь отдать. Это удивительно, учитывая, что если Супряге давали столько шансов, то и с Эриком можно еще немного потерпеть. К примеру, дождаться, пока он пройдет полноценные сборы.

У самого Супряги нет будущего у Динамо. Это все понимают, но проблема в том, что ни один украинский клуб, кроме Шахтера, не сможет обеспечить Супрягу в плане финансов и статуса. Влада еще и за границу сложно продать, и чем дольше это все тянется, тем больше он не играет", – подытожил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Напомним, на зимний перерыв Динамо ушло на втором месте УПЛ, отставая от Шахтера на 2 очка. Также команда Луческу завершила выступления в еврокубках, финишировав последней в групповом турнире ЛЧ.

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