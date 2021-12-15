"У Динамо є певний баласт, який потрібно скинути. І бажано ще щось за нього отримати. Давайте пройдемося по лініях. Я думаю, що якщо Руслан Нещерет вже "ок", то пора вже відпускати Дениса Бойка – людину, для якої проводиться Кубок України. Бойко – хороший воротар у відмінному віці. В умовну Туреччину його б забрали.

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Тепер по захисниках. Я впевнений, що хтось із пари Артем Шабанов/Микита Бурда взимку буде в іншому клубі. Бурду беруть на збори, і він у потенціалі – топовий захисник для УПЛ і непоганий за середніми європейськими мірками футболіст. Але ніхто не розуміє, в якому він стані. Наскільки я розумію, якщо Бурда не буде влаштовувати Луческу, то є дуже багато клубів, куди можна хлопця віддати хоча б в оренду, щоб він себе знову знайшов і потім повернувся. Наприклад, в ту ж Ворсклу, яка активно цікавиться центральними захисниками.

Шабанов також повинен піти. І його із задоволенням би підписали, причому я знаю кілька клубів УПЛ, які Артема підписали б. Але там дуже високі вимоги по зарплаті, такі у нас тільки перші два клуби можуть платити.

Є у Динамо і перебір з гравцями на позицію правого захисника – Тимчик, Караваєв і Кендзьора. Мені здається, якби з них залишилося всього двоє, ніхто б від цього не постраждав. Але того ж Караваєва відпускати не можна, адже він є заміною №2 ще на кількох позиціях.

Середня лінія. Мені здається, тут вже кудись далі потрібно рухатися Андрієвському і Шепелєву. Особливо другому. Так, у нього була травма, але з людиною, яка була основною у Хацкевича і Михайличенка і підпускалася до складу при Реброві, зараз явно щось не те. Подейкують, що у нього є певні ментальні проблеми – у Володимира немає радості, він весь час якийсь сумний. Хоча це дуже непоганий футболіст.

Лєднєв – без шансів. Його однозначно потрібно кудись відпускати, позаяк він взагалі не має ігрової практики. Ще лівий півзахисник. Тут ситуація аналогічна тій, що і з правим захисником – кого відпускати? З Де Пеною тільки продовжили контракт, хоча це ні про що не говорить.

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Напад. Шкурін взятий в оренду, а не викуплений, тому я думаю, що його відхід наразі неможливий. Є ще Рамірес, причому ходили чутки, що його хочуть кудись віддати. Це дивно, враховуючи, що якщо Супрязі давали стільки шансів, то і з Еріком можна ще трохи потерпіти. Наприклад, дочекатися, поки він пройде повноцінні збори.

У самого Супряги немає майбутнього в Динамо. Це всі розуміють, але проблема в тому, що жоден український клуб, крім Шахтаря, не зможе забезпечити Супрягу в плані фінансів і статусу. Влада ще й за кордон складно продати, і чим довше це все тягнеться, тим більше він не грає", – підсумував Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, на зимову перерву Динамо пішло на другому місці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 2 очки. Також команда Луческу завершила виступи в єврокубках, фінішувавши останньою у груповому турнірі ЛЧ.

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