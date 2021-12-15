У Мирчи Луческу не будет дефицита игроков после потенциального отъезда Виталия Миколенко в АПЛ.

Если киевляне договорятся с "ирисками" о переходе 22-летнего левого защитника, то у Мирчи Луческу будет готовая замена. В этом случае Динамо вернет Владислава Дубинчака, который на правах аренды играет за СК Днепр-1. Об этом сообщили в эфире Футбол News на телеканале "Футбол 1".

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Ранее Луческу одобрительно отзывался об игре 23-летнего Дубинчака, который из-за конкуренции не получал шанса в киевской команде. Защитник уже второй сезон проводит в днепровской команде на правах аренды – в чемпионате 2021/22 Владислав сыграл 16 поединков, в которых отдал 4 ассиста.

Аренда Дубинчака рассчитана до завершения сезона. До этого он тоже на правах аренды выступал за львовские Карпаты и киевский Арсенал.

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