"Усик с нами, с ветеранами бегает. Когда он не готовится к бою, приходит, играет с нами в футбол. Хочу сказать, что у Усика есть бомбардирские качества. Левая нога у него хорошая – постоянно забивает. Нормальный как человек. И как футболист не самый плохой.

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Травят. Там с ним шутят. Шевчук, он со всеми шутит. В плане бокса – он даже с кулаками на него там немного: "Иди сюда". Смеется. Усик сдержанный такой, никогда никому не нагрубит, не нахал, не покажет своей силы. Он все с юмором воспринимает", – рассказал Воробей в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Добавим, что Усик присоединился к Полесью и принял участие в Зимнем Кубке. В итоге житомирский клуб стал триумфатором товарищеского турнира.

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