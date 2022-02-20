"Усик з нами, з ветеранами бігає. Коли він не готується до бою, приходить, грає з нами у футбол. Хочу сказати, що Усик має бомбардирські якості. Ліва нога в нього гарна – постійно забиває. Нормальний як людина. І як футболіст не найгірший.

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Травлять. Там із ним жартують. Шевчук, він з усіма жартує. У плані боксу – він навіть із кулаками на нього там трошки: "Іди сюди". Сміється. Усик стриманий такий, ніколи нікому не нагрубить, не нахабить, не покаже своєї сили. Він усе з гумором сприймає", – розповів Воробей у інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ.

Додамо, що Усик приєднався до Полісся та взяв участь на Зимовому Кубку. В підсумку, житомирський клуб став тріумфатором товариського турніру.

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