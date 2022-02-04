Украинский тяжеловес Александр Усик поделился эмоциями от выхода на поле в составе профессиональной команды.

"Эмоции зашкаливают. Когда только вышел на поле – было интересно. Я благодарен команде, что меня тепло приняли, мы подружились. Спасибо тренеру и президенту, что предложили.

Дебют Усика в видеообзоре матча Полесье – Верес – 2:1

Я мечтал сыграть за профессиональную команду, еще когда был маленьким, но пошел в бокс. А в 35 лет сбылась мечта детства.

Полесье – сила. Размер бутс? 45,5, приобрел в магазине. Получил почти 20 минут на поле. Сыграю ли еще? Нет, секреты не расскажу. Пусть будет интрижка", – сказал Усик в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в первом матче "Зимнего Кубка" Полесье оформило камбэк, вырвав победу у Вереса (2:1). Усик вышел на поле на последние 15 минут и даже имел шанс забить.

Полесье совершило камбэк в матче против Вереса – дебют Усика мог завершиться голом