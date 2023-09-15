Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри отреагировал на обвинения защитника Леонардо Бонуччи в том, что его вынудили уйти из команды.

"Мне больше нечего сказать о Бонуччи. Могу лишь пожелать ему успехов в его футбольной карьере и за пределами поля.

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Мыльные оперы идут на 5 канале (прим. Canale 5, флагман медиагруппы Mediaset), и я не их фанат. Желаю удачи Леонардо в дальнейшей карьере. Он перешел в клуб, играющий в Лиге чемпионов, поэтому это будет важно для него с точки зрения мотивации. Больше мне добавить нечего", – цитирует Аллегри Football-italia.

Напомним, недавно Бонуччи рассказал в интервью, что его просто выбросили из команды, поскольку, по мнению руководства, он "мешал росту Ювентуса". Защитник намерен подать в суд на бывший клуб.

Леонардо Бонуччи в составе туринцев провел 502 матча, забив 37 голов и оформив 10 ассистов. С Юве защитник выиграл восемь титулов чемпиона Италии.

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