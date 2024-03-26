“Младшего сына назвали Иваном в честь тестя? Ну, конечно. Если бы была девочка – была бы Иванка. У нас других вариантов не было, если мальчик – Иван. В честь дедушки. Это даже не обсуждалось. Для нас это огромная потеря по сей день. Тяжело нам, тяжело. Теща есть же, вы не забывайте. Того, нам трудно и жене тяжело, и всем.

Тесть Петряка погиб на фронте

В его честь, в честь того, что он ушел добровольцем в первые дни войны. И сейчас у нас много ребят погибло и каждый день у нас потери. Это война. Но он тогда пошел добровольцем, когда как надо нам никто – ни США, ни Европа не помогали оружием. Он два месяца провоевал – с военными как-то чудом пулеметами танки останавливали в первые дни. Он ушел, ушел и погиб.

Мы с ним были очень близки. У него же была инвалидность. Он под военкоматом спал – а ему говорят: иди отсюда. Ему говорили, и подожди, может где-то в тылу будет служба – у него одна рука не сгибалась. Он позвонил – мы еще тогда были в Венгрии, позвонил, говорит: "Я пойду медиком, хоть и не имел соответствующего образования. Теще и жене зашло.

А потом мне звонит: "Ванюха, я погнал – всем скажи, что я буду там людей лечить, а я пойду". Я ему и говорю: "Я понял". Он говорит: "Только там никому не говори, по-тихому, чтобы суеты не было, паники, чтобы я еще и за них не переживал. Я говорю: "Все, понял. Такой был человек", – поделился Петряк в комментарии официальному сайту Полесья.

Напомним, Ивана Петренко (тестя Петряка) не стало в возрасте 48 лет. Он был на фронте в районе Авдеевки, а 6 мая 2022 года перестал выходить на связь с семьей.

"Если я не убью россиянина, он это сделает со мной": жизнь без сна, 30-летние котики на диване – футболист на передовой