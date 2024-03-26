Півзахисник Полісся Іван Петряк, права на якого належать Шахтарю, поділився спогадами про тестя, який загинув у перші місяці після початку загарбницької війни Росії проти України.

"Молодшого сина назвали Іваном на честь тестя? Ну, звичайно. Якби була дівчинка була б Іванка. У нас інших варіантів не було, якщо хлопчик – Іван. На честь дідуся. Це навіть не обговорювалось. Для нас це величезна втрата донині. Важко нам, важко. Теща є ж, ви не забувайте. Того, нам важко і дружині тяжко, і всім.

Тесть Петряка загинув на фронті

На його честь, на честь того, що він пішов добровольцем в перші дні війни. І зараз у нас багато хлопців загинуло і кожен день у нас втрати. Це війна. Але він тоді пішов добровольцем, коли як належить нам ніхто – ні США, ні Європа – не допомагали зброєю. Він два місяці провоював – з військовими якось чудом кулеметами танки зупиняли в перші дні. Він пішов, пішов і загинув.

Ми з ним були дуже близькі. Він же мав інвалідність. Він під військкоматом спав – а йому кажуть: йди звідси. Йому казали, та почекай, може десь в тилу буде служба – у нього одна рука не згиналась. Він подзвонив – ми ще тоді були в Угорщині, подзвонив, каже: "Я піду медиком, хоч і не мав відповідної освіти". Тещі і дружині зайшло.

А потім мені дзвонить: "Ванюха, я погнав – усім скажи, що я буду там людей лічить, а я піду". Я йому і кажу: "Я зрозумів". Він каже: "Тільки там нікому не кажи, по-тихому, щоб метушні не було, паніки, щоб я ще й за них не переживав. Я кажу: "Все, зрозумів". Така була людина", – поділився Петряк у коментарі офіційному сайту Полісся.

Нагадаємо, Івана Петренка (тестя Петряка) не стало у віці 48 років. Він був на фронті в районі Авдіївки, а 6 травня 2022 перестав виходити на зв'язок з родиною.

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