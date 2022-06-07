"Ежедневно я просыпаюсь с болью. Моя любимая Украина больше 100 дней страдает. При этом гордо с достоинством воинов света, воинов добра бьется за право жить. Жить в одной семье свободных и гордых стран, объединенных одним крупным европейским союзом.

Тренировочный центр Металлиста 1925 потерпел разрушения вследствие попадания российской ракеты

Я прекрасно помню, как моя страна вместе с Польшей принимала матчи Евро-2012! Это был невероятный праздник для моего народа. Все мои друзья часто вспоминают гостеприимство украинцев. Сборная Нидерландов готовилась к матчам на тренировочной базе в поселке Высоком под Харьковом.

Несколько дней назад эта база была разрушена после ракетного удара с территории России. Методически уничтожается регион, инфраструктурные объекты, жилые массивы и вот настал черед спортивных объектов. Хочу поддержать Харьков, хочу поддержать харьковских болельщиков! У вас пытаются украсть будущее, как и у всей нашей страны, но этого не будет, не будет никогда. Мы, украинцы, выстоим вместе и построим прекрасное европейское будущее!

Обращаюсь ко всему спортивному сообществу Европы, клубам всех европейских лиг – давайте поддержим харьковский футбол и поможем! Уверен, общими усилиями нам по силам сделать невозможное!" – написал Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.

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