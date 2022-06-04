"Ракета попала по территории НТЦ, оставив после себя воронку глубиной в пять метров. В зданиях выбиты почти все окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации, уничтожена часть закупленного оборудования и экипировка команды на новый сезон.

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Досталось и футбольным полям, которые также получили повреждения. Взрыв был такой силы, что остатки грунта разбросаны в радиусе более ста метров от его эпицентра.

Все разрушенное мы обязательно отстроим после нашей победы, а уже в следующем сезоне Металлист 1925 даст достойный бой Шахтеру, Динамо и другим клубам украинской Премьер-лиги в свободной европейской Украине. Слава нашим защитникам! Все будет Украина!" – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, украинцы уже 101-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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