Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Это уже двадцать девятая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.



Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Зинченко рвался на войну, Шотландия нашла у нас супероружие и слабину

14:15. "Уверен, что мы выиграем": в Уэльсе назвали плюс от выхода "сине-желтых" в финал плей-офф отбора ЧМ-2022.

13:47. Звездные легионеры сборной Украины имеют претензии к Петракову – известный комментатор намекнул на конфликт.

12:21. Звездный легионер Шахтера на фоне войны начал искать новый клуб – легендарный вратарь звал его к себе.

11:44. "Это не Евровидение": легенда сборной Уэльса призвал быть безжалостными к украинцам и выбить их из ЧМ.

10:58. "Мы все сильно переживали и очень долго ждали этого матча. Наша игра мне понравилась, Украина прекрасно выглядела. Соглашусь с нашим президентом – сборной удалось на два часа отвлечь всю нацию от проблем и порадовать всех украинцев. Пусть несколько украинских игроков не имели стабильной игровой практики, но команда проявила себя хорошо и в защите, и в атаке. Однако мы понимаем, что сделано только 50%, еще один шаг впереди": Юрий Калитвинцев оценил лидеров сборной и имеет чуйку на Уэльс.

10:10. Хацкевич может стать главным тренером Зари – конкуренцию ему составит тренер лидера Первой лиги.

9:35. "100 дней полномасштабной войны, которая должна была длиться 3": Зозуля сделал мощную публикацию.

9:00. Майские товарищеские поединки сборной Украины принесли немалую пользу нашей стране. "Сине-желтые" перечислили кругленькую сумму на медицинскую помощь.