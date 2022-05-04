"Некоторые клубы УПЛ приостановили контракты с футболистами. Некоторые платят, но не всё. У нас пока не платят.

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Пообещали, что вернут все долги, которые образовались еще до вторжения россиян, но как и когда, пока неизвестно. Мы понимаем, какие сейчас времена, но надеемся, что Александрия будет жить. Получать средства для нас важно потому, что все футболисты занимаются помощью, и нам не хочется прекращать этот важный процесс", – сказал Билык в комментарии Zbirna.com.

Напомним, в сезоне 2021/22 голкипер провел за Александрию 18 матчей, в которых пропустил 16 голов. Еще в 7 поединках он отстоял "на ноль".

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