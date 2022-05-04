"Деякі клуби УПЛ призупинили контракти з футболістами. Деякі платять, але не все. У нас поки не платять.

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Пообіцяли, що повернуть всі борги, які утворилися ще до вторгнення росіян, але як і коли, поки що невідомо. Ми розуміємо, які зараз часи, але сподіваємося на те, що Олександрія буде жити. Отримувати кошти для нас важливо тому, що всі футболісти займаються допомогою, і нам не хочеться припиняти цей важливий процес", – сказав Білик у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, у сезоні 2021/22 голкіпер провів за Олександрію 18 матчів, в яких пропустив 16 голів. Ще у 7 поєдинках він відстояв "на нуль".

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