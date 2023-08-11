"Я думаю, что, в общем-то, мы хорошо выступили как командой, так и индивидуально на всех этапах игры. Мы вошли в нее немного осторожно, Днепр-1 хорошо держал мяч в начале, нам не удавалось выйти к ним первые пять-шесть минут, но после первого гола наша игра сильно улучшилась, мы сильно прессинговали соперника и играли так, как хотели.

Славия – СК Днепр-1 – 3:0 – видео голов и обзор поединка Лиги Европы

После второго гола мы еще больше поверили в себя и угрожали другими ситуациями, которые могли окончиться большим количеством голов. К сожалению, мы усложнили все красной карточкой, когда потеряли одного игрока. Благо мы играли так же, как и раньше, и не подпускали соперника к опасным ситуациям.

Нам даже удалось добавить третий гол, но удаление – это позор. Мы очень хорошо играли на том этапе и могли выиграть гораздо больше. Когда мы остались вдесятером, то дали сопернику возможность держать мяч. Мы уже не смогли создавать столь сильный прессинг, но ребята отлично поработали. Мы ничего не упустили и создали хорошую позицию перед ответным матчем", – цитирует Трпишовски клубная пресс-служба.

СК Днепр-1 потерпел разгром от Славии – без Довбика шансы на Лигу Европы упали почти до нуля