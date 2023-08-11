СК Днепр-1 сыграл свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской Славии, разгромно проиграв команде из Чехии.

СК Днепр-1 потерпел разгром от Славии – без Довбика шансы на Лигу Европы упали почти до нуля

Уже на 5-й минуте днепряне не удержали на фланге обыгравшего оппонента Масопуста и прострелил в центр. Там из-под защитника пробил форвард Шранц.

Ну а в конце первого тайма, на 38-й минуте, после углового днепряне пропустили и второй – навес, продолжение на дальнюю, и Шранц головой забил второй – 2:0. Разгром днепрян завершил Валлем, установивший конечный результат встречи.