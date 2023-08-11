"Я думаю, що, загалом, ми добре виступили як командою, так і індивідуально на всіх етапах гри. Ми увійшли в неї трохи обережно, Дніпро-1 добре тримав м'яч на початку, нам не вдавалося вийти до них перші п'ять-шість хвилин. Але після першого голу наша гра сильно покращилася. Ми сильно пресингували суперника і грали так, як хотіли. Декорації були чудові, оплески були чудові, гра гравців теж була чудовою. Вона навіть посилилася під час матчу.

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Після другого голу ми ще більше повірили в себе і загрожували іншими ситуаціями, які могли закінчитися великою кількістю голів. На жаль, ми ускладнили все червоною карткою, коли втратили одного гравця. Благо ми грали так само, як і раніше, і не підпускали суперника до небезпечних ситуацій.

Нам навіть вдалося додати третій гол, але вилучення - це ганьба. Ми дуже добре грали на тому етапі й могли виграти набагато більше. Коли ми залишилися вдесятьох, то дали супернику можливість тримати м'яч. Ми вже не змогли створювати такого сильного пресингу, але хлопці відмінно попрацювали. Ми нічого не проґавили і створили хорошу позицію перед матчем-відповіддю", – цитує Трпішовскі клубна прес-служба.

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