Девятнадцатый тур Английской Премьер-лиги растянется на неопределенное время. Два поединка будут сыграны позже из-за вспышки COVID-19.

Речь идет о матчах Ливерпуль – Лидс и Вулверхэмптон – Уотфорд. По просьбе Лидса и Уотфорда поединки перенесли из-за наличия нескольких случаев коронавируса в лагере обеих команд, что делает невозможным их выход на поле, информирует официальный сайт АПЛ.

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Обе игры должны были состояться 26 декабря в 14:30 по Киеву. Соответственно, 19 тур АПЛ, который сыграют в рамках традиционного Boxing Day на следующий день после Рождества, пока будет неполноценным. Новые даты перенесенных поединков определят позже. Напомним, что ранее Премьер-лига уже приняла решение об отмене нескольких матчей из-за распространения штамма омикрон.

Сегодняшнее решение точно удовлетворит Юргена Клоппа, пожаловавшегося на насыщенный календарь Ливерпуля. Мерсисайдцы должны были сыграть 26 декабря с Лидсом, а 28 числа – с Лестером.

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