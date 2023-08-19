"Талантливые игроки, на которых клуб тратит деньги, должны ежедневно демонстрировать, что они заслуживают играть. Моя работа заключается в том, чтобы быть честным со всеми в команде.

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Если у футболиста восьмилетний контракт – он должен быть ответственным и демонстрировать уважение, преданность и качество, которое мы ожидаем от него. Если нет – он не будет играть.

Игрокам нельзя расстраиваться. Разочаровываться может только клуб. Ведь если мы подписываем игрока и даем ему восьмилетний контракт, а он не желает делать то, что мы от него ожидаем, и не играет – это из-за него, а не из-за нас. Им нужно выложиться изо всех сил и демонстрировать талант, который, как мы считаем, у них есть.

Относительно недовольных игроков... Если они не хотят бороться за свое место и чувствовать себя частью команды, двери на выход для них открыты. Тренер должен иметь поддержку владельцев, иначе будет трудно", – цитирует Почеттино Dailymail.

Напомним, с лета прошлого года Челси начал невероятную трансферную кампанию, потратив на приобретение почти 1 миллиард фунтов стерлингов. Чтобы обойти финансовые ограничения, клуб начал подписывать футболистов на длительные сроки. Сейчас у "синих" есть 20 игроков, соглашения которых действуют минимум до 2028 года. Среди таких и украинский вингер Михаил Мудрик, который заключил контракт с лондонцами до 30 июня 2031 года.

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