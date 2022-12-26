"Знаете, Божий дар – иметь в команде футболиста, который одним действием может решить судьбу игры. Так что это для нас – Божий дар. Своим поведением, рабочей этикой он нам помогает решать тактические проблемы через свою технику. Мы же помогаем создать условия, чтобы он мог получить мяч в определенном пространстве и быть еще более опасным в атаке.

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Это один из факторов, которые мы задумывали против Днепра-1. Мы хотели владеть мячом, играть на половине поля соперника – это значит, что Мудрик должен быть ближе к чужим воротам. Зачем ему бегать обратно за латералем соперника? Это тот фактор, когда я в качестве тренера хотел освободить от оборонных действий лучшего атакующего футболиста команды, который к тому времени забил уже семь мячей. Однако иногда не все выходит, хоть он и забил один гол из той зоны, откуда он часто забивает в этом чемпионате.

Такого футболиста мы хотим убедить в том, что есть некоторые незащищенные зоны у соперника. Даже если я скажу, что там будет Мудрик, то найдется квадрат, где они не смогут защититься, если он вовремя попадет в этот квадрат. С момента получения мяча лицом к воротам соперника уже появляется Мудрик, поэтому он и стоит 100 миллионов", – пояснил Йовичевич в интервью пресс-службе Шахтера.

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