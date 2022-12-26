"Знаєте, Божий дар – мати в команді футболіста, який однією дією може вирішити долю гри. Тож це для нас – Божий дар. Своєю поведінкою, робочою етикою він нам допомагає вирішувати тактичні проблеми через свою техніку. Ми ж допомагаємо створити умови, щоб він міг отримати м’яч у певному просторі та бути ще небезпечнішим в атаці.

Мудрик вже досяг принципової домовленості з Арсеналом – Артета підлив масла у трансферний вогонь

Це один з тих чинників, які ми задумували проти Дніпра-1. Ми хотіли володіти м’ячем, грати на половині поля суперника – це означає, що Мудрик має бути ближче до чужих воріт. Навіщо йому бігати назад за латералем суперника? Це той фактор, коли я як тренер хотів звільнити від оборонних дій найкращого атакувального футболіста команди, який на той час забив уже сім м’ячів. Проте іноді не все виходить, хоч він і забив один гол із тієї зони, звідки він часто забиває в цьому чемпіонаті.

Такого футболіста ми хочемо переконати в тому, що є певні незахищені зони в суперника. Навіть якщо я скажу, що там буде Мудрик, то знайдеться квадрат, де вони не зможуть захиститися за умови, що він вчасно потрапить у цей квадрат. Від моменту отримання м’яча обличчям до воріт суперника вже з’являється Мудрик, тому він і коштує 100 мільйонів", – пояснив Йовічевіч в інтерв'ю прес-службі Шахтаря.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?