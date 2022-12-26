Лондонский клуб уже имеет принципиальную договоренность с 21-летним вингером Шахтера, соообщает Николо Скира.

Арсенал ради Мудрика готов принести в жертву своего летнего новичка

Сохраняется также интерес Ньюкасла, однако именно Арсенал остается фаворитом на подписание Мудрика. Любому покупателю нужно готовиться к сложным переговорам с Шахтером. На фоне всех этих слухов довольно интересное заявление сделал главный тренер Арсенала Микель Артета.

"Мы хотим подписать игроков уже в начале января, как мы это сделали во время летнего окна. Мы не можем себе позволить приглашать игрока, который нам не подходит. Нам не нужно тело для заполнения места, нам просто нужны игроки, которые делают команду лучше. В этом вопросе мы соглашаемся со спортивным директором Эду и правлением", – цитирует Артету инсайдер Фабрицио Романо.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?