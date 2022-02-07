"Бачив його у Лізі чемпіонів та матчах за збірну. Думаю, він має бути основним лівим захисником в національній команді, адже його ліва краща, ніж у Зінченка. Я жартую.

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Насправді я бачив Миколенка лічені рази. Він талановитий. Що помітив на тренуваннях – Віталій максимально викладається, завжди просить м’яч і в нього дуже хороша ліва нога. На мій погляд, у нього буде яскраве майбутнє в Евертоні.

Він має заграти в АПЛ. Коли переходиш у новий чемпіонат, особливо такий потужний, потрібен час на адаптацію. У нього хороша техніка, це особливо допоможе йому в останній третині", – сказав Делф для Youtube-каналу Влади Седан.

Нагадаємо, на початку року Евертон оголосив про підписання захисника Динамо Віталія Миколенка за близько 23 млн євро. Українець вже встиг зіграти за "ірисок" у трьох поєдинках.

Лемпард дебютував у Евертоні з розгрому в Кубку Англії – помилка Миколенка у першій грі на Гудісоні призвела до гола