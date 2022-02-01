Миколенко назвал трех игроков Динамо, которые вскоре могут переехать в Европу
09:20 - Читати українською
Защитник Эвертона Виталий Миколенко спрогнозировал, кто из бывших одноклубников тоже будет готов выступать за границей.
"Я не знаю, мотивирует ли мой трансфер еще кого-то перейти в Европу. Надо парней спрашивать.
"У него слезы были на глазах": Суркис рассказал, как Миколенко воспринял трансфер в Эвертон
Кто из Динамо мог бы это сделать в ближайшее время? Наверное, назову троих. Это Цыганков, Шапаренко и Бущан. Это не первый, второй, третий, а просто они могли бы", – рассказал Миколенко в интервью Владе Седан.
Напомним, Эвертон заплатил Динамо за защитника около 20 млн фунтов.
Трансфер Миколенко в цифрах и фактах: третий самый дорогой из Динамо и 15-й для Эвертона, проекция в топ-4 АПЛ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter