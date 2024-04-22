Поединок имел огромное значение для обеих команд. Оболонь держалась в зоне переходных матчей, имея отрыв от зоны прямого вылета всего в два очка. Там засел Металлист 1925, который не знал побед в течение 12-ти туров. Конечно же, ничья не устраивала харьковчан, да и для киевлян она была невыгодной.

"Пивовары" удивили болельщиков стартовой 30-минуткой с ранним голом. Его на 9-й минуте провел Черненко, который запустил шедевральную ракету с 30-ти метров в правую девятку – Мозиль не имел шансов. 0:1! Еще через пять минут Руслан мог оформить дубль, прямым ударом со стандарт попав в дальнюю штангу. Дальнейший угловой завершился замыканием Лукьянчука (Мозиль парировал).

На 17-й минуте с дистанции неплохо стрелял Мороз (над перекладиной). На 29-й же минуте киевляне напугали выстрелом с близкого расстояния – это Грисьо получил подачу на правый угол вратарской и сбросил ее на ближнюю, а Краснопир с метра пробил мимо ворот. Только после этого Оболонь успокоилась, перестав обострять в первом тайме.

Зато проснулся Металлист, который должен был сравнивать счет до перерыва. Так, на 32-й минуте шикарный заброс от Габи (то есть от Габелко) вывел Юсова один на один с Федоривским, однако Дмитрий пробил в голкипера. На 37-й же Федоривский вышел на перехват скидки, но столкнулся с Борячуком и потерял мяч – впрочем, Андрей не смог попасть в пустые!

Кроме того, в компенсированное время Имереков замыкал подачу с углового. Федоривский поймал сферу на линии ворот. В конце концов, свисток арбитра отправил команды отдыхать. Оболонь минимально вела в счете, что означало катастрофу для Металлиста 1925 – харьковчане отставали от зоны плей-офф на пять очков.

В начале второго тайма болельщики увидели аж четыре топ-момента. Металлист 1925 был более острым. На 49-й минуте Сидоров зацепился за кросс и вторым касанием пробивал из центра штрафной. Получилось слишком слабо. На 53-й же Сидоров замыкал навес Капинуса на линию вратарской, нанеся удар головой – Федоровский спас "пивоваров".

Еще через две минуты прострел Жичикова завершился отскоком на ногу Имерекову. Максим бахнул метров с десяти в почти пустые ворота, но запустил сферу по воробьям. Оболонь огрызнулась только дальним выстрелом Черненко – над перекладиной. В конце концов, давление Металлиста 1925 принес успех на 67-й минуте: Жичиков выполнил подачу с правого фланга, а Сидоров отклеился от защитника и замкнул головой – 1:1!

На 70-й же минуте свежий Ари мог вывести харьковчан вперед, прорвавшись к центру штрафной, однако его дальнейший удар прошел над воротами. Еще через две минуты бразилец запустил комбинацию с врыванием Юрченко на правый край, откуда пробивал Юрченко – Федоривский парировал.

Впрочем, Оболонь не собиралась так просто отдавать победу. На 83-й минуте подопечные Валерия Иващенко могли забивать во второй раз усилиями Краснопира – Олег замыкал подачу на ближнюю, попав в штангу! Ну а на 88-й Мединский прибежал на дальнюю штангу, замкнув кросс с правого фланга. Мяч пролетел над воротами!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. В матче с 36 ударами на две команды. Для нейтральных фанов – круто, а вот для Оболони и Металлиста 1925 результат провальный. Киевляне остались в четырех очках от спасительной 12-й позиции, а харьковчане держатся в зоне прямого вылета. До зоны плей-офф не хватает одного зачетного балла.