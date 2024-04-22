Оболонь вышла вперед уже на 9-й минуте матча: Черненко подхватил сферу в центре поля, прошелся с ней ближе к штрафной и метров с 30-ти попал в правую девятку без шансов для голкипера Металлиста 1925. Вскоре он же закручивал со стандарта в дальний угол и попал в стойку. Через мгновение Мозиль спас харьковчан после удара в упор.

Металлист 1925 сыграл вничью с Оболонью, оставшись в зоне вылета – в матче нанесли 36 ударов, Черненко забил шедевр

Сидоров в начале второго тайма мог сравнивать, но Федоровский вовремя среагировал. Впоследствии Имереков чудом не попал в уже пустые ворота из района одиннадцатиметровой отметки. В конце концов, на 65-й минуте Сидоров удачно замкнул навес с правого фланга и головой вколотил сферу в сетку. Юрченко с острого угла не сумел переиграть Федоривского. В концовке поединка Суханов головой направил мяч в стойку ворот харьковчан, а Вишневский из пределов вратарской замкнул над перекладиной.