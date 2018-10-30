"У меня самые плохие предчувствия за все 5 лет в клубе": Почеттино обеспокоен отсутствием трофеев у Тоттенхэма

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино выразил обеспокоенность отсутствием больших побед у "шпор".

"Как команда мы до сих пор ничего не выиграли и мы проваливаемся, но достигаем. Когда решающая игра, мы всегда проваливаемся.

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Надо учиться соревноваться, становиться лучше, изменить что-то, что мы могли бы делать другим способом, или мы никогда не научимся, потому что имеем определенное качество и никогда не перейдем на новый уровень.

Я хотел бы думать, что мы должны больше отдаваться и нужно больше времени для командного прогресса. Нужен менталитет победителя и достижение последнего уровня.

Клуб не сосредоточен только на выигрывание трофеев. Сегодня мы тратим энергию на многие вещи. Надо выигрывать матчи, но это не приоритет. Приоритет – добывать трофеи.

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Мои предчувствия самые худшие. За все 5 начал сезона они самых худшие. Но это лучший старт в АПЛ за всю историю клуба", – цитирует Почеттино Sky Sports.