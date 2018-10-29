"Маю найгірші передчуття за всі 5 років у клубі": Почеттіно занепокоєний відсутністю трофеїв у Тоттенхема

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно висловив занепокоєння відсутністю великих перемог у "шпор".

"Як команда ми досі нічого не виграли і ми провалюємось, але досягаємо. Коли вирішальна гра, ми завжди провалюємось.

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Треба вчитись змагатись, ставати кращими, змінити щось, що ми могли би робити іншим способом, або ми ніколи не навчимось, тому що маємо певну якість і ніколи не перейдемо на новий рівень.

Я хотів би думати, що ми мусимо більше віддаватись і треба більше часу для командного прогресу. Потрібен менталітет переможця і досягнення останнього рівня.

Клуб не зосереджений лише на виграванні трофеїв. Сьогодні ми витрачаємо енергію на багато речей. Треба вигравати матчі, але це не пріоритет. Пріоритет – здобувати трофеї.

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Мої передчуття найгірші. За всі 5 початків сезону вони найгірші. Але це найкращий старт в АПЛ за всю історію клубу", – цитує Почеттіно Sky Sports.