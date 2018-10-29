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Тоттенхэм вновь занялся контрактом Эриксена

28 октября 14:00 59 Читати українською
Тоттенхэм вновь занялся контрактом Эриксена
Кристиан Эриксен / ФК Тоттенхэм

Тоттенхэм хочет продлить контракт со своей звездой Кристианом Эриксеном.

Тоттенхэм вновь открыл вопрос продления контракта с Кристианом Эриксеном, сообщает The Sun.

Алли близок к продлению контракта с Тоттенхэмом

Переговоры о подписании нового соглашения зашли в тупик летом, но датчанин подтвердил, что является счастливым в северном Лондоне.

"Шпоры" предложат контракт на улучшенных условиях, нынешняя зарплата хавбека составляет 70 тысяч фунтов в неделю.

Почеттино: Тоттенхэм планирует подписывать игроков в январе

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм
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