toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ВИШАЙ ШРИВАДДАНАПРАБХА

Тоттенхэм – Манчестер Сити: газон Уэмбли снова в ужасном состоянии

29 октября 10:35 224 Читати українською
Тоттенхэм – Манчестер Сити: газон Уэмбли снова в ужасном состоянии
Газон стадиона Уэмбли / Daily Mail

Матч 10 тура АПЛ Тоттенхэм – Манчестер Сити состоится на "танкодроме" из-за поединка по американскому футболу.

Тоттенхэм играл с Барселоной в матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов на поврежденном газоне Уэмбли. С Манчестер Сити поле также будет в ужасном состоянии.

"Игроки Динамо высморкались на газон, который оскорбил Кадар", – Несенюк – о решении КДК ФФУ дисквалифицировать венгра

Виной этому стал поединок лиги NFL по американскому футболу между Джексонвилем Ягуарс и и Филадельфией Иглз.

Матч Тоттенхэм – Манчестер Сити состоится сегодня, 29 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Уэмбли не будет продан владельцу Фулхэма, – официальное заявление ФА

Англия10 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Манчестер Сити: Понедельник 29 октября 2018

Тоттенхэм
Матч окончен
0 : 1
Манчестер Сити
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Тоттенхэм - Манчестер Сити Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Сити Уэмбли
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
39
мин
Бертон Альбион
21:45
Ноттингем Форест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук