Тоттенхэм – Манчестер Сити: газон Уэмбли снова в ужасном состоянии

Матч 10 тура АПЛ Тоттенхэм – Манчестер Сити состоится на "танкодроме" из-за поединка по американскому футболу.

Тоттенхэм играл с Барселоной в матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов на поврежденном газоне Уэмбли. С Манчестер Сити поле также будет в ужасном состоянии.

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Виной этому стал поединок лиги NFL по американскому футболу между Джексонвилем Ягуарс и и Филадельфией Иглз.

Матч Тоттенхэм – Манчестер Сити состоится сегодня, 29 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Уэмбли не будет продан владельцу Фулхэма, – официальное заявление ФА