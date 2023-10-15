Карпаты Львов и Прикарпатье 15 октября сыграли матч 12 тура чемпионата Украины в Первой лиге. Счет и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Первая лига 2023/24, 12-й тур

Карпаты Львов – Прикарпатье – 3:3

Голы: Пидлепенец, 10, Сухарь, 12, Демченко, 59 – Хома, 9, 55, Цоцюра, 32 (пен)

Галицкое дерби открыло воскресную программу 12-го тура Первой лиги. Накануне Карпаты получили положительные новости из Тернополя, где местная Нива одолела главного преследователя львовян – Ниву Бузова. Соответственно, в случае победы команда Мирона Маркевича отрывалась уже на 10 очков. Прикарпатье подходило к игре в нижней части таблицы – 7 место, 12 очков. Правда, ивано-франковцы не проигрывали уже 7 матчей подряд – 2 победы, 5 ничьих. Последний раз Прикарпатье уступало в чемпионате еще в августе.

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Это уже третья встреча команд в сезоне 2023/24. Именно Прикарпатье в начале августа выбило Карпаты из Кубка Украины. А поединок первого круга в Ивано-Франковске получился довольно скандальным. Тогда арбитр назначил спорный пенальти в пользу Карпат, которые выиграли 1:0, а после матча Прикарпатья публично выразило недовольство работой судейской бригады. В итоге, арбитр признал свою ошибку. Сегодня, к счастью, судейских скандалов не было – арбитры отработали без инцидентов. Главными героями были футболисты.

В стартовом составе Карпат наконец-то дебютировал Максим Чех, перебравшийся в "зелено-белые" еще летом. Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 впервые вышел в основе. Не было Владислава Бабогло, который отправился в сборную Молдовы.

Карпаты сразу захватили игровое преимущество, преимущественно атакуя правым флангом, где регулярно подключался Полегенько. На 6-й минуте Чачуа пробил штрафную с опасной позиции – в стенку. Француз чуть не срезал мяч в свои ворота после подачи углового. Кипер Прикарпатья среагировал.

А дальше начались качели. Сначала забили гости. После ошибки Богдана Пороха Андрей Хома выбежал на свидание с Кожухарем и идеально точно пробил в угол ворот. Мяч от стойки влетел в сетку. 0:1 на 6-й минуте.

Карпаты ответили мгновенно. И как! На 10-й минуте Пидлепенец получил пас от Рябова, пробросил между ног сопернику и точно пробил в ближний угол. А на 12-й "львы" уже вели в счете. Тимофей Сухарь забил дебютный гол за Карпаты – Роман Герич откровенно проспал его мощный удар из-за пределов штрафной в ближний угол. За каких-то несколько мгновений команда Мирона Маркевича перевернула игру.

Но и Прикарпатье не сникло. Гости наказали львовян за очередную ошибку, которых сегодня хватало. Рябов сыграл рукой, блокируя удар. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Цоцюра. Насыщенный событиями первый тайм завершился со счетом 2:2.

После перерыва Прикарпатье забило снова. Андрей Хома оформил дубль пушечным ударом из-за пределов штрафной в ближний угол. Восьмой гол форварда Прикарпатья в сезоне – он лучший бомбардир Первой лиги.

Маркевич выпустил Кристиана с Демченко, и этот ход тренера сразу же сыграл. Пидлепенец с правого фланга прострелил в штрафную, а Демченко ударом от перекладины сравнял счет. 3:3 – суперматч на стадионе Украина. Все завершилось сверхрезультативно. Прикарпатье довело беспроигрышную серию уже до 8 поединков. Карпаты, хоть и не выиграли, но увеличили отрыв от Нивы – "львы" опережают конкурента на 8 очков и уверенно возглавляют группу А.