Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал, почему до сих пор продолжает общаться на русском языке.

"У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались, не было времени изучать украинский язык. Тем более все разговаривали на русском.

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Не считаю, что это так важно сейчас говорить на украинском. Нужно иметь свою какую-то позицию. И многие военные, которые воюют – многие из них говорят на русском. Никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще я – белорус, мы говорили всегда на русском. Поэтому не считаю, что это сугубо важный язык", – сказал Милевский в своем стриме на Twitch.

Напомним, за свою футбольную карьеру Артем Милевский выступал за киевское Динамо, цвета которого защищал с 2002 по 2013 год. Также форвард поиграл за ряд зарубежных клубов, а карьеру закончил в Минае.

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