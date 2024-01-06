"Многое зависело от меня и от ситуации в команде. Тогда был период, когда Динамо переживало свои не лучшие времена. Не было уверенности, не было того ощущения, что я нужен тренерскому штабу. Я не говорю обо всех.

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В штабе Александра Хацкевича я чувствовал свою нужность, понимал, что я важный игрок. С другими тренерами я не чувствовал себя уверенно. А в таком возрасте, когда ты неуверен и еще и психологически не готов – это очень тяжело. Я не скажу, что мне не давали играть. Были свои шансы, но выходить на игру, когда нет уверенности – сложно. Поэтому я и не проявлял себя так, как надо было. Как все ожидали.

Одноклубники? Были периоды, когда они помогали. Были периоды, когда не помогали. Иногда были недовольны от того, что я много раз терял мяч. Но это нормально. Таков футбольный процесс. Я должен был быть готовым к этому психологически.

Тогда я молодым был и не понимал всего. Были другие мысли и считал, что должно быть все иначе. Думал, что все против меня. Но должны были работать со мной близкие люди и говорить, что такое возможно. Или же я должен был работать с разными людьми и ожидать такого. Но я был к этому не готов. Я быстро перепрыгивал разные возрастные категории. Там не было никакого давления и поэтому чувствовал себя уверенно. А когда попал во взрослую команду, то почувствовал давление не только от футболистов или руководства, но и от фанатов. У молодых игроков почти нет давления, а у взрослых футболистов оно есть. Потому что надо приносить результат. И когда я допускал ошибки, то мной были недовольны. Я должен был бы быть к этому готовым, но на тот момент этого не было", – сказал Цитаишвили в комментарии NV.

Напомним, Георгий – воспитанник Динамо, контракт с которым действует до лета 2025 года. Выступал в арендах за Ворсклу, Черноморец, краковскую Вислу и познанский Лех. Соглашение с Динамо Батуми рассчитано до 30 июня 2024-го. Transfermarkt оценивает Цитаишвили в 800 тысяч евро.

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