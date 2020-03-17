"У меня дома много туалетной бумаги": Кроос – о своей жизни в изоляции

Хавбек Реала Тони Кроос признался, что жизнь в условиях карантина не стала для него большой проблемой.

"Мне не скучно, я уверен, что вы можете себе представить жизнь с тремя детьми. Быть дома никогда не бывает скучно, когда рядом твои дети. Главное, чтобы у нас все было хорошо.

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Дома я попробовал несколько различных причесок, но делаю это только для своей жены. У меня дома много туалетной бумаги. Время проведения Евро-2020 пока беспокоит нас меньше всего. Главное – избавиться от этого невидимого врага и вернуть нашу жизнь в нормальное русло", – цитирует Крооса AS.

Напомним, Реал одним из первых в Испании столкнулся с проблемой коронавируса, когда игрок баскетбольной команды мадридцев сдал положительный тест на болезнь.

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