УЕФА официально подтвердил решение по Евро-2020 – определен план для завершения Лиги наций 2018/19

Окончательное объявление результатов конференции с участием УЕФА и национальных ассоциаций не стало сюрпризом.

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил решение о переносе Евро-2020 на июнь 2021 года.

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"Здоровье болельщиков, персонала и игроков должно быть нашим приоритетом номер один, и в этом духе УЕФА предложила ряд вариантов, чтобы соревнования могли благополучно завершить этот сезон, и я горжусь реакцией моих коллег по европейскому футболу. Был настоящий дух сотрудничества, и все понимали, что им нужно пожертвовать чем-то, чтобы достичь наилучшего результата.

Было важно, чтобы как руководящий орган европейского футбола УЕФА руководил процессом и принес самую большую жертву. Переход на Евро-2020 обходится УЕФА огромными издержками, но мы сделаем все возможное, чтобы не повредить жизненно важному финансированию низового уровня, женскому футболу и развитию игры в наших 55 странах. Цель, направленная на получение прибыли, была нашим руководящим принципом при принятии этого решения на благо европейского футбола в целом.

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Я хотел бы поблагодарить Европейскую ассоциацию клубов, Европейскую лигу и FIFPro Europe за их отличную работу и сотрудничество. Я также хотел бы от всего сердца поблагодарить 55 национальных ассоциаций, их президентов и генеральных секретарей и моих коллег из Исполнительного комитета за их поддержку и мудрые решения. Мелкие детали будут проработаны в ближайшие недели, но основные принципы были согласованы, и это важный шаг вперед. Мы все показали, что мы ответственные лидеры. Мы продемонстрировали солидарность и единство. Цель сверх прибыли. Мы достигли этого сегодня", – подчеркнул в своем сообщении президент УЕФА Александер Чеферин.

Также принято предварительное решение о плей-офф Лиги наций 2018/19, который должен определить последних четырех участников Евро-2020. Он, как и все товарищеские матчи под эгидой УЕФА, запланирован на начало июня этого года.

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