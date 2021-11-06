Главный тренер Миная Игорь Леонов не сдерживал эмоции после поражения в матче 14-го тура УПЛ против Мариуполя.

"Обидно пропускать за минуту до конца тайма. Во втором тайме переломили ход игры, но не забили с пенальти. Если бы забили пенальти... Такие ошибки, которую допустил Матич... Понимаю, что молодые ребята, но у меня, честно говоря, слов нет. А счет 2:0 в пользу Мариуполя.

Минай – Мариуполь – 0:2 – видео голов и обзор матча

У нас один пенальтист – Селезнев, но он не мог играть. Я спросил, кто сможет пробить? Игорь Гончар сказал, что он может", – отметил Леонов в эфире телеканала Футбол.

Добавим, что Мариуполь уверенно обыграл Минай (2:0), а закарпатцы не смогли реализовать пенальти перед вторым пропущенным мячом.

Мариуполь в меньшинстве уверенно победил Минай – азовцы прервали 6-матчевую серию поражений