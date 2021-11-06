Мариуполь на выезде уверенно обыграл Минай в рамках 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Минай – Мариуполь на Футбол 24.

Первый тайм проходил почти без моментов, хотя ближе к перерыву азовцы активизировались и вышли вперед – Кащук запер навес Топалова с фланга. Минай мог отыграться во втором тайме, но Гончар не реализовал пенальти. Уже через 3 минуты Кащук оформил дубль, а доигрывали игру команды в меньшинстве – Ахмедзадзе и Очеретько заблаговременно покинули поле.

Мариуполь в меньшинстве уверенно победил Минай – азовцы прервали 6-матчевую серию поражений

Таким образом Мариуполь набрал 7 очков и остался последним, а Минай с 8 пунктами расположился на четырнадцатой строчке.