Минай – Мариуполь – 0:2 – видео голов и обзор матча
16:50 - Читати українською
Мариуполь на выезде уверенно обыграл Минай в рамках 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Минай – Мариуполь на Футбол 24.
Алексей Кащук 45’
Олег Очеретько 73’
Алексей Кащук 81’
45’ Алексей Кащук
73’ Олег Очеретько
81’ Алексей Кащук
Первый тайм проходил почти без моментов, хотя ближе к перерыву азовцы активизировались и вышли вперед – Кащук запер навес Топалова с фланга. Минай мог отыграться во втором тайме, но Гончар не реализовал пенальти. Уже через 3 минуты Кащук оформил дубль, а доигрывали игру команды в меньшинстве – Ахмедзадзе и Очеретько заблаговременно покинули поле.
Мариуполь в меньшинстве уверенно победил Минай – азовцы прервали 6-матчевую серию поражений
Таким образом Мариуполь набрал 7 очков и остался последним, а Минай с 8 пунктами расположился на четырнадцатой строчке.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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