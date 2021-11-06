В Ужгороде встречались команды, которые одержали всего одну победу в чемпионате в текущем сезоне. При этом Минай имел 13-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, а Мариуполь проиграл 6 матчей подряд. Словом, ничья в данном поединке не устраивала коллективы.

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В первые 25 минут самыми яркими действующими лицами были Мирон Маркевич и сидевшие рядом на трибуне Евгений Селезнев. Мирон Богданович наблюдал за футболом с присущим флегматизмом, а Женя активно комментировал действия партнеров, успевая еще и ответить на телефонные звонки (очевидно, с топ-клубов). На поле же в этот период можно было вспомнить только классный пас Мякушка с левого фланга на 11 метров под удар Кулиеву – впрочем, Эльдар не смог качественно обработать мяч, завозившись и пробив очень неточно.

Во второй половине первого тайма стало интереснее. Так, Мариуполь мог открыть счет на 26-й минуте в результате подачи со стандарта, после которой Вьюник бил с левой в ощупь. Мяч пошел в дальнюю девятку, но попал в перекладину! Минай на 32-й ответил врыванием Мякушка на край штрафной с навесом на линию вратарской – впрочем, в суматохе никто по воротам так и не ударил. Мариуполь наказал за расточительность перед самым свистком на перерыв: Топалов выполнил кросс с левого фланга, а Кащук замкнул – 1:0!

В начале второго тайма азовцы выглядели значительно активнее закарпатцев. Так, уже на 50-й минуте у них был шанс заработать пенальти за игру рукой в ​​исполнении Матича – правда, даже на видеоповторе трудно сказать, находился ли Мислав в пределах штрафной. Анастасия Романюк решила, что пенальти не было.

На 60-й минуте гости должны были забивать в результате прострела с левого фланга, который Пеньков выбил прямо на ногу Очеретько. Олег пробил с близких расстояний, но попал в Синегуба!

В последующие 10 минут игра выровнялась, но Минай моментов не создавал вообще. Азовцы выглядели гораздо убедительнее, но на 73-й минуте они неожиданно остались в меньшинстве! Команду подставил Очеретько, в грубом подкате врезавший Синегуба по ноге.

Окрыленный этим фактом Минай пошел вперед, заработав пенальти на 78-й минуте. Решение выглядело неоднозначным, ведь мяч попал в прижатый локоть Стасюка. Сравнивать счет с "отметки" неожиданно пошел Гончар, однако вместо триумфа произошла катастрофа – Игорь бездарно пробил низом по центру. Турбаевский легко поймал мяч, а у Евгения Селезнева началась истерика.

Впрочем, это было только начало фиаско. Еще через три минуты Матич обрезался перед собственным штрафным, дав Кащуку возможность выйти наедине с Пеньковым. Алексей легко обыграл голкипера и выстрелил в пустые ворота – 0:2! Разъяренные болельщики "лисов" после этого гола выбежали на поле, но до контакта с футболистами и срыва матча дело не дошло.

Хозяева пытались что-нибудь организовать на последних минутах, но даже забить гол престижа команде не удалось. В компенсированное время Ахмедзаде еще и красную карточку получил за иронические комментарии в адрес арбитра.

Гости на 90-й минуте могли и разгром устроить, однако Пеньков ногой парировал удар Мышнева с семи метров. В конце концов финальный свисток зафиксировал уверенную победу Мариуполя, которому удалось прервать 6-матчевую безвыигрышную серию и набрать 7 очков, хотя с последней строчки они еще не поднялись. Минай, имея 8 зачетных баллов, идет на 14-й позиции.

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