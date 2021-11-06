Головний тренер Миная Ігор Леонов не стримував емоцій після поразки у матчі 14-го туру УПЛ проти Маріуполя.

"Прикро пропускати за хвилину до кінця тайму. У другому таймі переламали перебіг гри, але не забили з пенальті. Якби забили пенальті... Такі помилки, якої припустився Матіч... Розумію, що молоді хлопці, але в мене, щиро кажучи, слів немає. А рахунок 2:0 на користь Маріуполя.

Минай – Маріуполь – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У нас один пенальтист – Селезньов, але він не міг грати. Я спитав, хто зможе пробити? Ігор Гончар сказав, що він може", – зазначив Леонов у ефірі телеканалу Футбол.

Додамо, що Маріуполь впевнено обіграв Минай (2:0), а закарпатці не змогли реалізувати пенальті перед другим пропущеним м'ячем.

Маріуполь у меншості впевнено переміг Минай – азовці перервали 6-матчеву серію поразок