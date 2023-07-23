Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе будет иметь множество вариантов для продолжения карьеры.

Парижский клуб не будет страдать от недостаточного количества предложений по французу. Напротив, главной задачей руководства ПСЖ будет уговорить Килиана Мбаппе присоединиться к какой-то команде, если не удастся продлить с ним контракт.

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Как информирует Marca, Саудовская Аравия вскоре сделает парижанам очень заманчивое предложение по нападающему. Однако ПСЖ знает, что Килиан не хочет переезжать на Ближний Восток. Также заинтересованы в подписании француза несколько клубов из АПЛ, в частности Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Президент "шпор" Леви и Нассер Аль-Хелаифи поддерживали тесный контакт, поскольку ПСЖ надеялся оформить трансфер Харри Кейна.

Килиан Мбаппе покидать французский клуб не собирается. Он хочет доиграть до конца контракта и перейти в Реал в статусе свободного агента.

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