Форвард збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе буде мати безліч варіантів для продовження кар'єри.

Паризький клуб не страждатиме від недостатньої кількості пропозицій щодо француза. Навпаки, головним завданням керівництва ПСЖ буде вмовити Кіліана Мбаппе приєднатися до якоїсь команди, якщо не вдасться продовжити з ним контракт.

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Як інформує Marca, Саудівська Аравія незабаром зробить парижанам дуже привабливу пропозицію щодо нападника. Однак ПСЖ знає, що Кіліан не хоче переїжджати на Близький Схід. Також зацікавлені в підписанні француза кілька клубів з АПЛ, зокрема Челсі, Манчестер Юнайтед та Тоттенхем. Президент "шпор" Леві та Нассер Аль-Хелаїфі підтримували тісний контакт, оскільки ПСЖ сподівався оформити трансфер Харрі Кейна.

Кіліан Мбаппе покидати французький клуб не збирається. Він хоче дограти до кінця контракту і перейти в Реал у статусі вільного агента.

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