У матери Роналду диагностировали рак

Матери Криштиану Роналду Долореш Авейру врачи поставили страшный диагноз.

У матери Криштиану Роналду Долореш Авейру обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у 64-летней женщины рак груди, сообщает издание Mirror.

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Долреш призналась в своих проблемах одному из португальских каналов перед тем, как улететь в Италию на 34-летие своего сына.

"Мне сделали операцию на другой груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь борюсь за свою жизнь", – сказала женщина.

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