У матери Роналду диагностировали рак

Мир — 12:18 143
-
В Бразилии на тренировочной базе Фламенго произошел пожар – не менее 10 погибших
-
Эмилиано Сала найден мертвым – полиция подтвердила, что тело принадлежит футболистуАнглия — 01:09 1692
-
Кубок Испании: Бетис не удержал победу над Валенсией, Хоакин забил гол прямым ударом с угловогоИспания — 7 фев 185
-
Ярмоленко пропустит больше, чем ожидалось – украинец не сыграет в этом сезонеАнглия — 7 фев 498
-
Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – талант Бенфіки, який закохав у себе футбольну ЄвропуПортугалия — 7 фев 574
Все новости