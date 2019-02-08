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У матери Роналду диагностировали рак

12:02 236 Читати українською
У матери Роналду диагностировали рак
Долореш Авейру и Криштиану Роналду / соцсети

Матери Криштиану Роналду Долореш Авейру врачи поставили страшный диагноз.

У матери Криштиану Роналду Долореш Авейру обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у 64-летней женщины рак груди, сообщает издание Mirror.

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Долреш призналась в своих проблемах одному из португальских каналов перед тем, как улететь в Италию на 34-летие своего сына.

"Мне сделали операцию на другой груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь борюсь за свою жизнь", – сказала женщина.

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Италия Главное Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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