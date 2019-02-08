У матері Роналду діагностували рак

Матері Кріштіану Роналду Долореш Авейру лікарі поставили страшний діагноз.

У матері Кріштіану Роналду Долореш Авейру виявили серйозні проблеми зі здоров'ям. Лікарі діагностували у 64-річної жінки рак грудей, повідомляє видання Mirror.

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Долреш зізналась у своїх проблемах одному з португальських каналів перед тим, як полетіти в Італію на 34-річчя свого сина.

"Мені зробили операцію на іншій частині грудей в Мадриді, я пройшла променеву терапію, і тепер борюся за своє життя", – сказала жінка.

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